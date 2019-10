Pietro Lombardi (27) kann es nicht fassen – sein Love Island-Schwarm Melissa kommt nicht von Danilo los! In der gestrigen Folge befand sich Insel-Hottie Danilo in einem waschechten Gefühlschaos und konnte sich nicht zwischen Rückkehrerin Dijana und seiner Couple-Partnerin Melissa entscheiden. Nach einem Korb von Blondine Dijana, die lieber mit Konkurrent Aleks (28) weiterturteln wollte, behauptete der Fitnesstrainer schließlich, nun endlich frei für Melissa zu sein. Pietro, der bereits mehrfach sein Interesse an der Beauty bekundete, bringt das auf die Palme.

"Melissa, wach auf aus deiner Traumwelt. Wir sind nicht im Phantasialand", äußerte sich der Sänger in seiner Instagram-Story genervt. Das ständige Hin und Her zwischen dem TV-Paar geht ihm offenbar gehörig gegen den Strich. "Jetzt hat der Danilo einen Korb bekommen und jetzt ist er wieder bei Melissa. Und sie fällt immer wieder darauf rein", stellte Pietro fassungslos fest. Er könne kaum glauben, wie naiv seine Herzensdame sich in der Show präsentiere.

Auch die Fans finden Danilos Liebes-Gesäusel mehr als nervig. "Also wenn Melissa jetzt darauf reinfällt, habe ich keine Worte mehr", schimpfte ein User auf Twitter und wünschte sich, dass die 23-Jährige den Flirtanwärter in den Wind schießt.

"Love Island – Heiße Flirts & wahre Liebe": ab 9. September bei RTL II, montags um 20:15 Uhr, dienstags bis sonntags um 22:15 Uhr.

RTL II / Magdalena Possert Dijana und Danilo auf der Terrasse

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi, Sänger

RTL II Danilo und Melissa im Pool

