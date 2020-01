Zwischen Motsi Mabuse (38) und ihrem Schwesterherz Oti herrschte Funkstille – und zwar drei Monate lang! Im September startete in Großbritannien wieder Strictly Come Dancing, das Pendant zu Let's Dance, das mittlerweile schon abgedreht ist. Mit von der Jury-Partie: Motsi, die auch in der deutschen Version fleißig die Punkte-Keule schwingt. Ihre Schwester Oti macht schon seit 2015 als Profi-Tänzerin mit und gehört zu den Show-Lieblingen. Um Berufliches und Privates zu trennen, legten die Mabuse-Ladys ihren Kontakt während der Zeit auf Eis.

In einem Interview mit The Sun erinnert sich Oti nun an die Wochen voller Fleiß und Schweiß. Ausschließlich während der Dreharbeiten habe sie Motsi gesehen, betont die 29-Jährige. "Wir waren total professionell und um fair zu bleiben, mussten wir das so handhaben", erklärt sie. Weder sie noch ihr Tanzpartner Kelvin Fletcher (35) hätten an den Abenden, an denen die Sendung aufgezeichnet wurde, viel miteinander gesprochen, fügt sie hinzu.

Der Aufwand der Geschwister hat sich gelohnt: Oti und Kelvin schafften es, den Tanzpokal mit nach Hause zu nehmen – ohne Motsis Hilfe. Die wiederum war total stolz auf Oti. Im großen Finale schenkte sie ihr Standing Ovations und vergoss jede Menge Freudentränen.

Getty Images Oti Mabuse bei "Strictly Come Dancing", 2019

Anzeige

Getty Images Motsi Mabuse, "Strictly Come Dancing"-Jurorin

Anzeige

Instagram / otimabuse Oti Mabuse und Kelvin Fletcher, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de