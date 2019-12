Große Freude im Hause Mabuse! Im September hatte folgende News für Aufsehen gesorgt: Let's Dance-Kultjurorin Motsi Mabuse (38) sollte auch in Großbritannien auf dem Jury-Sessel Platz nehmen und damit ihre Vorgängerin Darcey Bussell ersetzen. Der Grund für die anfängliche Skepsis seitens der britischen Zuschauer: Motsis Schwester Oti Mabuse ist immerhin seit 2015 Profitänzerin in dem Format. Nach der ersten Folge hatten sich die Zweifel bezüglich parteiischer Bewertungen allerdings erledigt – die Frau von Evgenij Voznyuk haute das Volk Englands einfach um und das tat jetzt wiederum auch ihre Sis!

Am Samstag flimmerte die allerletzte Episode des Wettstreits über die Bildschirme und das Ende der Staffel hätte für Oti nicht besser ausgehen können: Mit ihrem prominenten Schützling, "Emmerdale"-Darsteller Kelvin Fletcher (35), holte sich der Tanzprofi doch glatt den Sieg! Stolze 118 Punkte konnten die 29-Jährige und der 35-Jährige einsacken. Dabei zu beachten: Der Champion-Titel wurde letztendlich alleine durch Publikumsstimmen geholt!

Obwohl es in Otis "Strictly Come Dancing"-Zeit ihr erster Sieg ist, überrascht ihr Triumph eher weniger, denn: Kelvin und sie hatten die letzten 13 Wochen jedes Mal aufs Neue geglänzt und zählten schon lange zu den Publikumsfavoriten. "Danke für die unglaublichste Erfahrung meines Lebens", dankte der Schauspieler seiner Tanzmaus in seiner rührenden Siegesrede.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse beim "Strictly Come Dancing"-Finale 2019

Instagram / kelvin_fletcher Oti Mabuse und Kelvin Fletcher

Getty Images Oti Mabuse, "Strictly Come Dancing"-Gewinnerin 2019

