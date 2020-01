Läuten für Kris Jenner (64) bald wieder die Hochzeitsglocken? Die zweite Ehe der Keeping up with the Kardashians-Mama mit Caitlyn Jenner (ehemals Bruce) ging 2014 in die Brüche. Kurz darauf lernte die sechsfache Mutter ihren aktuellen Partner Corey Gamble (39) kennen und ist anscheinend immer noch sehr verliebt in ihn. Laut Insider-Angaben wollen die beiden den Gang vor den Traualtar trotzdem nicht wagen. Offenbar haben Kris und Corey keine Hochzeitspläne!

Das behauptet zumindest eine Quelle gegenüber dem Portal HollywoodLife: "Kris ist zufrieden mit ihrem Leben und mit Corey und sie sieht keinen Grund, noch mal zu heiraten, weder Corey noch sonst jemanden." Sollte der Informant Recht behalten, ist wohl auch von Corey in nächster Zeit kein Antrag zu erwarten: "Sie ist glücklich so, wie es gerade ist und Corey braucht auch nichts Offizielles. Diese beiden haben keinerlei Heiratspläne."

Obwohl das Jawort auf sich warten lässt, hat der Kardashian-Jenner-Klan Corey allem Anschein nach als Familienmitglied akzeptiert. "Corey hat ein wirklich enges Verhältnis zu all ihren Kindern. Er war ihr eine große Hilfe, sich um Rob zu kümmern und ist Kris' Fels, wenn sie emotionale Unterstützung braucht. Kanye und Corey stehen sich besonders nahe", meint der Insider.

Instagram / krisjenner Kris Jenner und Corey Gamble

Getty Images Corey Gamble und Kris Jenner in Monaco, Mai 2019

Getty Images Kanye West, Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Kris Jenner und Corey Gamble, 2016

