Kris Jenner (63) schwingt für ihren Liebsten Corey Gamble (38) die zuckersüße Liebeskeule! Seit mehreren Jahren sind das bekannte Oberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans und der Unternehmer ein Herz und eine Seele – und das, obwohl die Turteltauben ein Altersunterschied von 25 Jahren trennt. Dass sie ihren Schatz besonders liebt, zeigte die Momagerin nun ein weiteres Mal: Zu seinem Geburtstag widmete Kris ihrem Corey niedliche Worte!

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 63-Jährige nun einen liebevollen Schnappschuss mit ihrem Herzblatt. Hand in Hand strahlen die zwei darauf in die Kamera. Zu der Aufnahme schrieb Kris emotional: "Happy Birthday für mein Ein und Alles! Du bist wundervoll, Babe, und ich liebe dich!" Sie bedankte sich zudem für alles, was ihr Lover je für sie und ihre Familie getan habe: "Du schaffst es immer, uns am Boden zu halten!"

Mit dem rührenden Liebes-Posting dürfte die Mutter von Kim Kardashian (38) zudem die ständigen Kritiker und Zweifler zum Verstummen gebracht haben – denn immer wieder waren Gerüchte um ein mögliches Beziehungs-Aus der beiden aufgekommen. Zuletzt hatten sich jedoch auch Spekulationen um einen vermeintlichen Heiratsantrag gehalten.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Corey Gamble und Kris Jenner im November 2015 in New York

Presley Ann / Getty Images Kris Jenner, Unternehmerin und TV-Star

Vivien Killilea/Getty Images for Haute Living Kris Jenner und Corey Gamble in einem Restaurant in Malibu

