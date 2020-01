Laura Müller (19) macht sich tatsächlich nackig! Am Wochenende wurde bekannt, dass die junge Freundin von Michael Wendler (47) in der kommenden Januar-Ausgabe des Playboys zu sehen sein wird. Dass die Influencerin für das weltbekannte Männermagazin die Hüllen fallen lässt, dürfte ihre Follower ziemlich überraschen – schließlich ist die Schlagerstar-Liebste erst süße 19 Jahre alt. Doch wie kommt Lauras heiße Entscheidung bei den Promiflash-Lesern an?

Leider gar nicht gut! In einer Promiflash-Umfrage vom Samstagnachmittag standen nur 17,6 Prozent der Teilnehmer (1.353 von insgesamt 7.670 Votes, Stand: 21:15 Uhr) hinter der Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin von 2019. Satte 82,4 Prozent konnten Lauras Entschluss hingegen kaum verstehen – und hielten das Nackt-Shooting für eine doofe Idee.

Laura selbst äußerte sich bisher nicht zu den Medienberichten. Ganz offiziell dürfen ihre Fans die junge Frau auch erst ab dem 9. Januar, also kommenden Donnerstag, in der Erotik-Zeitschrift betrachten. Dann wird sich auch zeigen, wie freizügig die Wahl-Amerikanerin wirklich posiert hat.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler in den USA

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Reality-TV-Darstellerin

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler

