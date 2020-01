Dieses Gesicht dürfte Serien-Junkies bereits bekannt sein. Nach der Winterpause kehrt Grey's Anatomy Ende Januar in den USA auf die Bildschirme zurück. Neben einem Wiedersehen mit den Darstellern aus dem Hauptcast wie zum Beispiel Meredith Grey (Ellen Pompeo, 50), Alex Karev (Justin Chambers, 49) oder Amelia Shepherd (Caterina Scorsone, 38) dürfen sich die Fans auch auf einen speziellen Gastauftritt freuen: Suits-Schauspielerin Sarah Rafferty (47) wird für einige Folgen in der Serie zu sehen sein.

In "Suits" spielte die 47-Jährige neun Staffeln lang Harveys (Gabriel Macht, 47) Assistentin und Vertraute Donna. Im September lief die letzte Folge der Anwaltsserie. Aber bald können die Anhänger des Formats die Donna-Darstellerin in "Grey's Anatomy" erleben. Am 30. Januar kommt sie laut TVLine als Patientin Suzanne für einen Routine-Eingriff ins Grey Sloan Memorial Hospital. Plötzlich treten jedoch Komplikationen auf, wegen denen sie länger in der TV-Klinik bleiben muss.

Mit der Rückkehr aus der Winterpause bekommt "Grey's Anatomy" auch einen neuen Sendeplatz. Bisher lief das Format bei ABC um 20.00 Uhr, nun soll es eine Stunde später starten. Damit macht die Serie Platz für das eigene Spin-off "Seattle Firefighters".

Instagram / giacomo_gianniotti Darsteller von "Grey's Anatomy" im Oktober 2019

Getty Images Sarah Rafferty, Ex-"Suits"-Darstellerin

Getty Images Sarah Rafferty, Schauspielerin

