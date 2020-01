Das Sixpack ist schon eher ein Eightpack, die Brust ist gut trainiert und der Bizeps stählern – so in etwa lässt sich der Oberkörper von Fitness- und Lifestyle-Influencer Daniel Fuchs beschreiben. Zwei Millionen Followern präsentiert er regelmäßig seinen Hammer-Body. Man möchte meinen, für den hübschen Düsseldorfer ist der Begriff Problemzone ein Fremdwort. Doch nun die Überraschung: Auch Daniel ist nicht immer mit seinem Körper zufrieden!

Wie der gelernte Maschinenbauer Promiflash bei den Place to B Awards verrät, sei seine unliebsame Körperregion die Hüfte. Er ist sich sicher: "Problemzönchen hat jeder!" Seine sei "hinten an der Hüfte, da wo die Griffe sind." Doch Daniel scheint entspannt an seinen vermeintlichen Makel heran zu treten. Auf die Frage, ob er für 2020 ein Bodygoal verfolge, antwortet er entspannt: "Nein, so gar nicht, hatte ich eigentlich auch nie wirklich. Ich versuche, einfach an mir selber zu arbeiten und besser zu werden, aber das wird nicht in Zentimetern gemessen bizepsmäßig. Also einfach nur besser werden, als ich mich jetzt fühle."

Und sich nur mit sich selbst zu messen, ist wohl ein erstrebenswertes Goal für 2020. Der Millionen-Influencer geht übrigens nicht nur mit seinen Makeln entspannt um. Auch in Sachen Liebe ist der Single gelassen. ”Ich bin irgendwie immer noch der Fan von der altmodischen Methode, dass man vielleicht jemanden kennenlernt ohne irgendwelche Social-Media-Sachen. Man weiß es nicht, who knows, hoffentlich bald”, verrät der Schönling gegenüber Promiflash.

Instagram / magic_fox Daniel Fuchs im März 2019

Instagram / magic_fox Daniel Fuchs im Oktober 2019

Instagram / magic_fox Daniel Fuchs im Dezember 2019

