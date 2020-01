Dieser Megastar ist ein Hingucker und kann sich wirklich sehen lassen! Ellie Goulding (33) ist seit Anfang der 2010er-Jahre nicht mehr aus der Musikbranche wegzudenken. Seitdem arbeitet die hübsche Blondine nicht nur hart an ihrer Karriere, sondern ganz selbstverständlich und nebenbei auch an ihrem Erscheinungsbild. Über die sozialen Netzwerke gibt die Engländerin ihren Followern regelmäßige Einblicke in ihre Fitnesseinheiten. Wie durchtrainiert ihr Körper ist, demonstriert Ellie nun am Strand!

Paparazzi erwischten die "Love Me like You Do"-Interpretin am letzten Tag des vergangenen Jahres am Strand von Miami. In einem knappen schwarzen Bikini genoss sie ihre Freizeit mit ihrem Mann Caspar Jopling und einigen Freunden. Dabei fiel vor allem ihr definierter Körper mit seinen ausgeprägten Bauchmuskeln auf. Auch ihrem Liebsten schien der Anblick seiner Herzdame zu gefallen, denn er konnte gar nicht die Finger von ihr lassen.

Ihren Körper hält Ellie nicht nur mit regelmäßigen Trainings-Einheiten im Gym so fit. In ihrer Freizeit geht sie sehr unterschiedlichen Sportarten nach. Neben dem Boxen hat sie eine Leidenschaft für Yoga und Tanzen. Mit diesem umfassenden und abwechslungsreichen Programm wird ihr das Trainieren nicht langweilig und sie hält sich dauerhaft in Topform.

Splash News/MEGA Ellie Goulding und Caspar Jopling, Dezember 2019

Splash News/MEGA Ellie Goulding, Dezember 2019

Splash News/MEGA Ellie Goulding und Caspar Jopling in Miami, 2019

