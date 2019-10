Ellie Goulding (32) leistet etwas verspätet ihren Beitrag zum "World Mental Health Day", einem Tag, an dem sich alles um psychische und seelische Gesundheit dreht. Viele Promis haben am 10. Oktober bereits auf die Wichtigkeit dieses Themas aufmerksam gemacht, immerhin leiden viele Bühnenstars selbst unter Depressionen. Auch Ellie sei als Chartstürmerin nicht vor solchen Problemen gefeit: Ganz offen spricht sie erstmals über die Selbstzweifel, die sie oft plagen!

Zwar habe sich die Blondine selbst für den Job in der Öffentlichkeit entschieden, aber nichts habe sie auf die damit verbundenen Höhen und Tiefen vorbereiten können, wie sie jetzt auf Instagram schreibt. "Ich bin mir sicher, dass ein Großteil meiner Angst auf das sogenannte Betrüger-Syndrom zurückzuführen ist, bei dem man nicht genug an sich selbst glaubt und der Meinung ist, dass man kein Glück verdient", führt sie ihren langen, emotionalen Netz-Beitrag fort. Aber die 32-Jährige habe auch eine Strategie gefunden, um damit umzugehen: "Ich halte mir den Kopf frei, indem ich jeden Tag trainiere." Das Gefühl, dass sie dadurch bekomme, am Leben zu sein, motiviere sie dabei.

Aber ihr Posting hat auch noch einen persönlichen Grund: "Heute denke ich an meinen Großvater, der sich vor ein paar Jahren das Leben genommen hat." Ellie wünschte, sie hätte erahnen können, wie unglücklich ihr Angehöriger gewesen sei – deshalb bewundere sie all diejenigen, die jeden Morgen aufstehen und den Tag nutzen: "Auch wenn sie sich nicht immer gut fühlen. Das erfordert viel Mut."

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Ellie Goulding bei einem Auftritt im Juni 2019

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding im Oktober 2019

Instagram / elliegoulding Ellie Goulding, Sängerin



