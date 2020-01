Jasmin Tawil (37) machte in den vergangenen Jahren eine harte Zeit durch. Nach der Trennung von ihrem langjährigen Partner Adel Tawil (41) flüchtete die ehemalige Gute Zeiten, schlechte Zeiten-Darstellerin in die USA. Dort fand sie aber offenbar nicht das große Glück: Die Blondine wurde obdachlos und lebte auf Hawaii auf der Straße. Nun verriet die Mutter eines Sohnes, wie sie die Zeit erlebt hat!

In einem Interview mit RTL erklärte Jasmin, dass sie nach dem Liebes-Aus mit Adel auch keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie gehabt habe: "Ich war einfach allein!" Darum wanderte sie in die USA aus, wo sie jedoch schnell mit finanziellen Problemen zu kämpfen hatte und deshalb zwischenzeitlich sogar in einem Zelt leben musste: "Wenn man Millionärin ist, hat man keine Geldsorgen, und plötzlich fliegst du von diesem Standard runter", verriet die 37-Jährige.

Aktuell wohne Jasmin bei einem US-Amerikaner, den sie über Facebook kennengelernt habe: "Ich kann nun das erste Mal hier richtig durchatmen. Als Freunde unterstützen wir uns. Wir haben nicht viel Geld, aber viel Freiraum."

Getty Images Jasmin und Adel Tawil in Berlin, 2008

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn

Instagram / makenaworld Jasmin Tawil, Schauspielerin

