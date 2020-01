Der Cast der Vorabendsoap Köln 50667 ist aktuell mächtig in Bewegung! Allein im vergangenen Monat mussten die Fans der Serie sich von Hauptdarstellerin Margarita Nigmatullin (24), Jasmina Huremović und Marc Eggers (33) verabschieden – sie alle sind ausgestiegen. Doch wie Promiflash von mehreren Insidern erfahren hat, gibt es einen Silberstreif in Form von Danilo Cristilli: Der Love Island-Hottie wird schon bald in der Sendung zu sehen sein. Und damit nicht genug: Heute stoßen gleich zwei weitere Neue zur "Köln 50667"-Familie dazu!

Das hat Promiflash vom Sender RTL2 erfahren – und stellt euch die Neuzugänge nun exklusiv vor! Model-Beauty Alischa Klippel (20) spielt ab sofort die Rolle des neuen Serien-Kükens Nelli. Ihre Figur ist erst 16 Jahre alt und eher vom vernünftigen und sensiblen Typ. Ob sie mit den restlichen Charakteren klarkommen wird? Schließlich können Kev (Danny Liedtke, 29) und Co. ziemlich direkt sein!

Zum Glück hat sie einen treuen Beschützer an ihrer Seite: Schauspiel-Neuling Marcel Thorwesten (20) verkörpert Nellis Zwillingsbruder Oskar. Der 16-Jährige ist wesentlich reifer und selbstbewusster als seine andere Hälfte – ist eher ein Rebell und wird sicherlich das eine oder andere Frauenherz höher schlagen lassen! Denn der Hobby-Autoschrauber ist ein waschechter Casanova. Doch wie und warum kommen die Twins eigentlich nach Köln? So viel sei vorab verraten: Ihre Storyline hat es in sich!

Achtung, Spoiler!

Wie in der Folge von Montagabend zu sehen sein wird, sind Nelli und Oskar mit Mel (Mandy-Kay Bart) verwandt – jedoch wissen die drei bisher nichts voneinander! Erst ein Krankenhausaufenthalt von Mels Vater Kurt bringt sie auf dramatische Weise zusammen. Nach einigen Diskussionen wird klar: Mels Dad ist gleichzeitig der Großvater der beiden 16-Jährigen – was die zwei zu ihrer Nichte und ihrem Neffen macht. Offenbar hat Opa Kurt eine weitere Familie, von der Mel bisher nichts wusste.

"Köln 50667" montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 / "Köln 50667" Alischa Klippel, "Köln 50667"-Darstellerin

RTL2 / "Köln 50667" Marcel Thorwesten, "Köln 50667"-Darsteller

RTL2, "Köln 50667" Der Cast von "Köln 50667"

Instagram / mandykaybart "Köln 50667"-Star Mandy-Kay Bart



