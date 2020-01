Herzogin Kate (37) hat endlich ihren Platz im Königshaus gefunden – diesen Eindruck haben jedenfalls viele Beobachter der britischen Monarchie im zu Ende gehenden Jahr gewonnen. Ungeachtet von Gerüchten über Spannungen zwischen Kate und Schwägerin Meghan war 2019 ein wegweisendes Jahr für die Herzogin von Cambridge. Das spiegelt sich auch in Kates Outfits wider. Vor allem in ihren Jeans, wenn es nach Biografin Claudia Joseph geht.

"Es war ein großartiges Jahr für sie. Wir sehen Kate in Bestform", sagte die Royal-Expertin dem US-Magazin Vanity Fair. Das gelte laut Claudia vor allem für die vergleichsweise legeren Auftritte der dreifachen Mutter. "Ich fand schon immer, dass sie in Stiefeln und Jeans besser aussieht als in einem hübschen Kleid", meinte die Autorin. Solche Outfits bei Fototerminen signalisieren für die Fachfrau aber auch, dass sich Kate einfach vermehrt Projekten widmet, die ihr wirklich am Herzen liegen – beispielsweise Themen wie Gärtnern oder Fotografieren.

"Sie ist in der königlichen Familie nicht länger die Newcomerin", erklärte die Biografin und ergänzte: "Sie ist älter, sie ist selbstbewusster." Außerdem werde Kate in der Öffentlichkeit nicht mehr so stark kritisiert wie noch vor zehn Jahren. "Sie genießt das Leben und das sieht man ihr an", so Claudia. Für sie ist die Ehefrau von Prinz William (37) im Herzen sogar eine Bürgerliche geblieben: "Sie mag einen Prinzen geheiratet haben, aber sie ist ein normales Mädchen wie wir alle."

Prinz William und Herzogin Kate bei der Royal Variety Performance 2019

Prinz William und Herzogin Kate in North Wales, Mai 2019

Herzogin Kate

