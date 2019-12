Da haben sich zwei aber richtig lieb! Bei dem KarJenner-Clan wird Familie ganz großgeschrieben und die erwachsenen Kinder von Kris Jenner (64) verstehen sich nicht nur als Schwestern bestens, sondern auch als richtige Freundinnen. Dieses innige Verhältnis tragen Kim (39), Khloe (35), Kylie (22) und Co. scheinbar auch an ihren Nachwuchs weiter. Kim teilte nun ein zuckersüßes Foto von Sohnemann Psalm West und seiner Cousine Stormi Webster (1).

Am Donnerstag veröffentlichte Kim einen süßen Moment der beiden Kinder auf Instagram. Auf dem Bild gibt Kylies Tochter dem sieben Monate alten Baby einen dicken Kuss auf die Wange. "Stormi liebt meinen Psalmy so sehr", schrieb die Vierfach-Mutter zu der Aufnahme. Ihre Schwester bestätigte ihre Aussage in den Kommentaren: "Das tut sie wirklich", erklärte Kylie den Followern.

Kim ist hin und weg von ihrem jüngsten Spross, der im Mai mithilfe einer Leihmutter zur Welt gekommen ist. Das machte sie bereits in der Vergangenheit auf der Social-Media-Plattform deutlich, als sie unter einem gemeinsamen Schnappschuss ins Schwärmen geriet. "Mein Kleiner hier ist der Süßeste überhaupt! Er ist ganz ehrlich das beste Baby", schrieb der KUWTK-Star.

ActionPress/Backgrid Kim Kardashian

Instagram / kyliejenner Kylile Jenner

https://www.instagram.com/kimkardashian/ Kim Kardashian mit ihrem Sohn Psalm

