Pietro Lombardi (27) führt ein Leben, wofür er von vielen Menschen bewundert wird. 2011 nahm der Sänger an der achten Staffel von DSDS teil und ging letztendlich als strahlender Sieger hervor. Seitdem ist er ein gefeierter Superstar und landet einen Charterfolg nach dem anderen. Mittlerweile sitzt er sogar in der Jury von der Castingshow, die ihn bekannt gemacht hat. Doch so viel Selbstbewusstsein, wie der 27-Jährige heute ausstrahlt, hatte er nicht immer. Als junger Bursche plagten Pietro krasse Selbstzweifel!

In der Doku Absolut Pietro Lombardi ließ der Musiker seine Karriere noch einmal Revue passieren. Dabei blickte er auch auf seine Jugend zurück. Die war nicht immer leicht für ihn. Mit einem Bruder und einer Schwester hatte er Angst, nicht die volle Aufmerksamkeit von seinen Eltern zu bekommen. "Man hat mich früher nicht ernst genommen. Ich war jung, dumm und naiv", gab er offen zu. Deswegen stand er sich eine ganze Zeit lang selbst im Weg und brach letztendlich nach der achten Klasse die Schule ab. Auch seine Ausbildung zum Maler und Lackierer konnte er nicht erfolgreich beenden.

Nachdem Pie allerdings doch von einigen Freunden Zuspruch bekommen hatte, nahm er sich vor, Schritt für Schritt an seinen Selbstzweifeln zu arbeiten. Für seinen Song "Grüne Augen" erhielt er auf YouTube erstmals positive Resonanz. Doch erst die Teilnahme bei DSDS war der große Wendepunkt in seinem Leben. Als er sich in der Anfangsphase noch selbst im Weg gestanden hatte, drehte sich schlussendlich das Blatt. Heute versucht der passionierte Cappiträger durch seine Erfahrungen den anderen Kandidaten die Versagensangst zu nehmen.

ActionPress Pietro Lombardi im Mega Park

ActionPress Pietro Lombardi beim Bild-Renntag 2019

Christoph Hardt / Future Image / Action Press Pietro Lombardi, Musiker

