Trotz seines großen Erfolges scheint Pietro Lombardi (27) nicht glücklich zu sein. In puncto Karriere könnte es für den sympathischen Sänger nicht besser laufen: Erst vor wenigen Wochen hat er mit seiner neuen Single "Standort" erneut einen großen Hit gelandet. Privat sieht es bei dem Deutschland sucht den Superstar-Juroren aber wohl ganz anders aus: Pietro gab nun offen zu, sich häufig allein zu fühlen!

In einem Interview mit RTL erklärte der 27-Jährige: "Am Ende des Tages, wenn ich zuhause die Tür aufmache und zu, bin ich alleine, ich bin einsam. Jeder denkt dann, der badet gerade in Gold, aber ich bin eigentlich einsam. Und da bringt dir auch kein Geld was." Er habe für die Zukunft vor allem einen großen Wunsch: "Ich hoffe, dass ich in zehn Jahren noch zwei, drei Kinder habe, eine Frau an meiner Seite und einfach ein schönes Familienleben."

Erst vor wenigen Monaten hatten sich der Musiker und die Love Island-Beauty Melissa (24) angenähert. Nachdem Pietro der Brünetten öffentlich Avancen gemacht hatte, hatten die beiden tatsächlich zwei Dates. Dabei sprangen die Funken jedoch schließlich nicht so recht über und sie sind heute nur gute Freunde.

"Absolut – Pietro Lombardi" am 07.01.2020 um 22:30 Uhr auf RTL.

Revierfoto / ActionPress Pietro Lombardi auf Schalke, 2019

Instagram / _pietrolombardi_ Alessio und Pietro Lombardi

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi

