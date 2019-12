Pietro Lombardis (27) neuer Track ist schon jetzt ein Hit! Erst im vergangenen Jahr hatte der Sänger mit seiner Single "Phänomenal" für einen echten Ohrwurm gesorgt. Jetzt meldete sich der 27-Jährige mit einem neuen Lied zurück. Dabei handelt es sich aber nicht etwa um einen Popsong – der DSDS-Sieger von 2011 ging mit "Standort" nun in Richtung Deutschrap und das kommt offenbar sehr gut an: Seine Fans feiern die neue Musik im Netz!

Pietro veröffentlichte am Donnerstag das Musikvideo zu seiner neuen Single mit dem Rapper Dardan auf seinem YouTube-Channel. In den Kommentaren zum Clip zeigten sich seine Fans ganz begeistert: "Ist auch mal sehr schön, solche Lieder von Pietro zu hören und Dardan hört sich auch gut an. Den Sänger höre ich zum ersten Mal und ich muss sagen, die beiden haben ein gutes Lied gemacht und passen auch vom Gesang her gut zusammen!", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Mehr davon! Die Richtung hat was und steht dir. Wird gestreamt!"

Es ist nicht das erste Mal, dass Pietro mit einem Rapper zusammenarbeitet: Für den Song "Señorita" hatte sich der Musiker 2017 mit Kay One (35) zusammengetan. Das Lied kam so gut an, dass es sogar von der koreanischen Boyband VAV gecovert wurde, was vor allem Kay begeistert hatte: "In zehn Tagen jetzt zwölf Millionen Views auf YouTube. Mittlerweile kommen schon Cover-Anfragen für den Song aus verschieden Ländern – einfach unglaublich!"

United Archives GmbH / ActionPress Pietro Lombardi beim Bild-Renntag in Gelsenkirchen, 2019

action press / ActionPress Pietro Lombardi bei einem Auftritt auf Mallorca im August 2019

Andreas Rentz/Getty Images Pietro Lombardi und Kay One 2017 bei "Menschen, Bilder, Emotionen"

