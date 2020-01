Im Dschungelcamp werden in diesem Jahr andere Saiten aufgezogen! Die britische Version hat schon vor Monaten bekannt gegeben, dass sie in den kommenden Staffeln auf den Verzehr von lebendigen Tieren verzichten werde. Jetzt ziehen auch die deutschen Produzenten nach. Doch das ist nicht die einzige Neuerung: Wegen der Waldbrände in Australien soll es außerdem kein Lager-, sondern ein Gasfeuer im Camp geben. Promiflash hakte nun bei den Kandidaten nach: Was sagen sie zu den neuen Regelungen?

Markus Reinecke (50) war im Promiflash-Interview ziemlich happy. "Dass wir kein Lagerfeuer haben, ist natürlich klar – wegen der Brände. Der Vorteil ist natürlich: Wir müssen kein Feuerholz sammeln", zeigte sich der "Trödeltrupp"-Star ganz pragmatisch. Damit, dass die lebenden Insekten und Co. von der Speisekarte gestrichen wurde, hat er ebenfalls keinerlei Probleme. "Da gibt es ja auch viele andere Sachen mit Ekelfaktor, die man essen kann. Von daher muss ich keiner Raupe den Kopf abbeißen", betonte er.

Auch seine Konkurrentin Elena Miras (27) ist begeistert von den beiden Neuerungen. Das Feuer hätte sowieso nur gestunken. "Und lebende Tiere nicht zu essen – danke! Das hätte ich eh nicht gemacht", stellte die Das Sommerhaus der Stars-Gewinnerin klar. Daniela Büchner war sich diesbezüglich nicht ganz so sicher. "Wenn ich Hunger habe, würde ich wahrscheinlich auch meinen Sitznachbarn fressen. Da machst du ja alles – ich weiß es nicht", gab die Goodbye Deutschland-Auswanderin zu.

Promiflash Markus Reinecke am Flughafen in Frankfurt

TVNOW / Arya Shirazi Elena Miras, Dschungelcamperin 2020

Getty Images Daniela Büchner beim Abflug am Frankfurter Flughafen

