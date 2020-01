Wie reagierte Michael Wendler (47) darauf, dass seine Ex ins Dschungelcamp geht? In wenigen Tagen ist es soweit: Erneut ziehen zwölf Promis in das TV-Zeltlager ein. In diesem Jahr ist unter anderem auch Claudia Norberg dabei. Damit tritt die Gladbeckerin nun in die Fußstapfen ihres Verflossenen. Doch was hält der Schlagerstar davon? Claudia verriet nun, was Michael zu ihrer Teilnahme gesagt hat!

Promiflash traf die Blondine kurz vor ihrer Abreise nach Australien am Frankfurter Flughafen. Dort erklärte sie: "Als das Angebot dann rauskam und er davon erfahren hat, hat er erst mal gar nicht reagiert." Dann fand der Sänger allerdings noch nette Worte für seine ehemalige Partnerin: "Aber er hat mir zum Schluss natürlich einen guten Flug und alles Gute gewünscht für die Teilnahme."

2014 hatte der "Nina"-Interpret ebenfalls in Down Under um die Dschungel-Krone gekämpft. Jedoch hat er diese nicht mit nach Hause genommen, denn Michael hatte das Lager nach nur vier Tage freiwillig verlassen. "Ich habe euch echt alle total lieb gewonnen, es waren schöne Tage. Aber einer muss der Erste sein, deswegen: 'Ich bin ein Star, hol mich hier raus!' Das ist mein Ernst. Ich bin glücklich, dass ich das jetzt gesagt habe", hatte er damals laut gerufen.

