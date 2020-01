Kurz vor der Geburt lässt es sich Jenna Dewan (39) noch mal so richtig gut gehen! Zusammen mit ihrem Freund Steve Kazee (44) erwartet die Schauspielerin ihr erstes gemeinsames Kind. Mittlerweile ist sie bereits hochschwanger, aber auch im neunten Monat schwingt die 39-Jährige noch ihr Tanzbein und lässt sich von ihrem kugelrunden Babybauch nicht aus der Ruhe bringen. Wie entspannt die "Step Up"-Darstellerin wirklich ist, zeigte sie nun auch im Netz!

Am Sonntag schlüpfte Jenna in einen knappen Bikini und genoss die kalifornische Sonne. In ihrer Instagram-Story präsentierte sie ihre riesige Babykugel im schwarzen Zweiteiler, während sie mit einem Sonnenhut auf dem Kopf im Pool saß. Ihr Bauch war dabei so riesig, dass man ihr Unterteil des Bikinis gar nicht mehr sehen konnte. Dazu war sie perfekt geschminkt, trug goldene, große Ohrringe und eine dicke Sonnenbrille.

So entspannt wie die Brünette ist ihre Tochter allerdings nicht. Everly (6), die aus der Ehe mit Channing Tatum (39) stammt, ist vollkommen aus dem Häuschen: "Das ist der beste Tag meines Lebens", so die Kleine als sie erfuhr, dass sie bald eine große Schwester sein wird.

Instagram / stevekazee Steve Kazee und Jenna Dewan, Januar 2020

Anzeige

Instagram / jennadewan Jenna Dewan, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / stevekazee Jenna Dewan, Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de