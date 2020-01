Lily-Rose Depp (20) in überraschender Begleitung bei den Golden Globe Awards! Die Tochter von Johnny Depp (56) datet seit Oktober 2018 ihren ehemaligen Schauspielkollegen Timothée Chalamet. Doch nachdem sie vor vier Monaten zuletzt bei einer wilden Knutscherei abgelichtet worden sind, wurde das Paar seitdem nicht mehr zusammen gesichtet. Und auch bei der diesjährigen Preisverleihung in Los Angeles war die TV-Beauty nicht mit dem 24-Jährigen – sondern mit Riverdale-Star Cole Sprouse (27)!

Lily und Cole stiegen nach der Veranstaltung am späten Abend gemeinsam in einen dunklen Van. Der 27-Jährige trug einen klassisch-eleganten Anzug mit offenem Hemd – Lily hingegen sorgte mit ihrem Outfit für einen sexy Hingucker: Ihr durchsichtiges Oberteil von Chanel gab den Blick auf einen weißen BH frei. Den Look hatte sie mit einer schwarzen Lederjacke, einem farblich passenden Minirock und High Heels abgerundet.

Doch nicht nur die 20-Jährige überraschte mit der Abwesenheit ihres Partners – auch von Coles Freundin war weit und breit nichts zu sehen: Seit über zwei Jahren ist er mit seinem Co-Star Lili Reinhart (23) zusammen – doch ein Insider machte gegenüber E! News bereits deutlich, dass die beiden immer noch glücklich zusammen seien.

007 / MEGA Cole Sprouse und Lily-Rose Depp nach den Golden Globe Awards 2020

007 / MEGA Lily-Rose Depp nach den Golden Globe Awards 2020

Xavier Collin/Image Press Agency / MEGA Lili Reinhart und Cole Sprouse März 2019

