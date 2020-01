Dann müssen sich die Fans wohl doch noch etwas gedulden! Seitdem bekannt ist, dass Sabrina Mockenhaupt (39) ihr erstes Kind erwartet, hält die Läuferin ihre Community im Netz regelmäßig auf dem Laufenden – kürzlich kündigte sie sogar an, bald das Geschlecht ihres Babys zu verraten. Allerdings macht die ehemalige Let's Dance-Kandidatin nun doch einen Rückzieher. Warum? Das erklärt sie den Usern jetzt.

Mocki behält also erst einmal für sich, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. In einem langen Post auf Instagram klärt sie auf, was genau dahintersteckt. "Es kann auch jetzt in der 21. Woche immer noch so viel in einer Schwangerschaft passieren und am Ziel ist man erst, wenn das 'Butzelchen' das Licht der Welt erblickt hat. Ich finde, dann reicht es immer noch, zu verraten, was es wird und das mache ich dann auch gerne", verspricht die Sportlerin ihren Followern.

Generell will die werdende Mama nicht jedes Detail mit der Öffentlichkeit teilen. "Habe mich in den letzten Wochen in vielen Dingen hinterfragt und ich bin nicht die typische Influencerin, die davon lebt, ihr ganzes Leben hier preiszugeben und möchte ich auch nicht", stellt sie klar. Es gebe sogar viele Tage, an denen sie überhaupt keine Lust habe auf Social Media und an denen sie das Posten auch sein lasse.

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt, "Let's Dance"-Star

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt

Instagram / sabrinamockenhauptofficial Sabrina Mockenhaupt in Dubai

