In der mittlerweile 14. Staffel vom Dschungelcamp ist wieder mal ein bekanntes Gesicht aus der GZSZ-Vergangenheit dabei: Raúl Richter (32). Als Dominik Gundlach flimmerte er von 2009 bis 2014 in der Erfolgs-Soap über die Bildschirme – jetzt geht es für den Serien-Star in den australischen Busch. Die Aufregung auf Down Under hält sich bei dem Schauspieler aber in Grenzen. Wesentlich hibbeliger ist da seine Freundin Vanessa Schmitt, schließlich will sie ihren Schatz auf keine Fall abgemagert zurückbekommen.

Mithilfe einer Pro-Contra-Liste habe sich der Neu-Camper letztendlich für die Teilnahme an der Reality-Show entschieden. Ob dabei auf der Pro-Seite gelandet ist, dass ein paar Pfunde purzeln könnten? Promiflash hat Raúl jedenfalls im Interview verraten, dass er es nicht schlimm fände, ein paar Kilo zu verlieren. "So ein bisschen Fett vom Bauch weg, das wäre schon schön, aber da nimmt man ja bekannterweise als letztes ab", gestand er. Zu viel dürfe es aber nicht sein, gab seine Partnerin Vanessa zu verstehen: "Denn sonst wird er von mir erst mal richtig gemästet." Für den Berliner wird es also nicht nur im Dschungel kulinarisch interessant.

Schon vor dem Ablug nach Australien hat er seinen Magen auf die Herausforderungen eingestimmt: "Ich hab mir getrocknete Mehlwürmer und Buffalowürmer bestellt. Damit ich einmal das Gefühl bekomme, das im Mund zu haben." Sein Fazit laute dabei, dass es eigentlich gar nicht so schlimm sei. Von den härteren Delikatessen wolle er sich dann vor Ort überraschen lassen.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

TVNOW / Arya Shirazi Raúl Richter, Dschungelcamper 2020

ActionPress Raúl Richter bei den Karl-May-Festspielen in Bad Segeberg im Juni 2019

Promiflash Raúl Richter vor seinem Abflug ins Dschungelcamp

