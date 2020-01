Bei Raúl Richter (32) wird es haarig – oder etwa doch nicht? Für viele Fans war es eine große Überraschung, als verkündet wurde, dass der ehemalige GZSZ-Schnuckel seine Koffer packen und einer der Campbewohner bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! werden wird. Dabei wird er mit nicht mehr als Ohrstöpsel und Haargel im australischen Urwald auskommen müssen. Wird letzterer Luxusartikel auch anderweitig eingesetzt werden – beispielsweise im Gesicht? Auf Social Media präsentierte sich Raúl seiner Fangemeinde nämlich mit einem gepflegten Kurzhaar-Schnauzer!

Via Instagram-Story nahm der Hottie seine Follower mit ins Badezimmer. Dabei filmte er sich bei der Gesichtsrasur. Auf einem anschließenden Foto präsentierte er sich mit einem zarten Drei-Tage-Schnurrbart und schaute dabei lasziv in die Kamera. "Schnorres stehen lassen?", wollte er von seinen Fans wissen. Doch bevor diese ihre Stimme abgeben konnten, entfernte er auch die verbliebenen Haare über seiner Oberlippe.

"Das letzte Mal, als ich so aussah, war bei einem Rosamunde Pilcher-Film", witzelte Raúl anschließend in die Kamera. Nun scheint er bereit für die nächste Station zu sein – oder auch für sein nächstes Abenteuer. Denn er verriet außerdem, dass es für ihn von Kopenhagen aus weiter nach Berlin und dann nach Frankfurt gehen wird, um von dort den Flieger Richtung Down Under zu nehmen.

ActionPress Raúl Richter bei der Pressekonferenz der Karl-May-Spiele Bad Segeberg 2019

ActionPress Raúl Richter bei der JT Touristik Pink Carpet Party in Berlin

Instagram / raulrichter Raúl Richter, "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!"-Teilnehmer 2020

