Sie lässt die Kritik nicht auf sich sitzen! Elena Miras (27) ist eine der Kandidatinnen des diesjährigen Dschungelcamps. Durch die verheerenden Waldbrände, die aktuell in ganz Australien wüten, ist das Feedback zu allen Teilnehmern des TV-Formats eher negativ. Viele Zuschauer sind empört, dass die Promis trotz der katastrophalen Zustände in den Dschungel einziehen. Diese Anschuldigungen will die Sommerhaus der Stars-Gewinnerin nicht länger auf sich sitzen lassen und wehrt sich im Netz dagegen!

Nach ihrer langen Reise von Deutschland in das australische Dickicht meldet sich die Brünette in ihrer Instagram-Story mit einem Textbeitrag zu Wort. "Anstatt, dass ihr euch so über uns Kandidaten und RTL ärgert, fangt mal bei euch selbst an", fordert Elena direkt. Das Erste, was jeder zunächst machen sollte, sei zu spenden – so wie sie es selbst bereits getan habe. "An alle, die so über uns herziehen: Habt ihr denn schon etwas unternommen?", fragt die 27-Jährige selbstbewusst.

Die größte Herausforderung für das TV-Gesichts sei es allerdings, die Trennung von ihrer kleinen Tochter Aylen auszuhalten. Denn während ihr Freund und Kindsvater Mike Heiter sie nach Australien begleitet, musste das Paar ihr gemeinsames Töchterchen in Deutschland zurücklassen. "Es war ganz schlimm. Das war das Schlimmste überhaupt", gab sie im Promiflash-Interview zu.

Instagram / elena_miras Elena Miras, Januar 2020

Anzeige

ActionPress Elena Miras und Mike Heiter, Mai 2019

Anzeige

Instagram / elena_miras Elena Miras, Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de