Elena Miras (27) hat ihre Liebsten immer ganz nah bei sich! In wenigen Tagen ist es soweit: Die diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten beziehen ihr Busch-Domizil in Australien. Auch wenn jeder mit einer Begleitperson nach Down Under reisen durfte, heißt es schon bald Abschied nehmen, da sich die Teilnehmer alleine auf den Weg ins RTL-Lager machen müssen. Promiflash hat Elena vor der Abreise getroffen und nachgefragt: Wie schwer fällt es ihr eigentlich, ihren Mike im Hotel zurückzulassen?

"Ich sehe ihn auch. Ich hab ein Kissen dabei. Da sind Fotos drauf. Also ich werde ihn auch jeden Tag sehen", verriet die Brünette am Frankfurter Flughafen im Gespräch mit Promiflash. Weil sie ihren Liebsten quasi immer direkt bei sich hat, sei der Abschied auf Zeit gut zu bewältigen. "Wir stehen das gut durch. Unsere Tochter ist im Vordergrund", ergänzte die 27-Jährige. Doch auch ihr Töchterchen ist dank des bedruckten Kissens immer in ihrer Nähe.

Wie hart es für die Eltern trotzdem war, die Reise ohne ihren kleinen Sonnenschein anzutreten, betonten sie in dem Interview ebenfalls: "Es war ganz schlimm. Das war das Schlimmste überhaupt." Dass sie Aylen bei Elenas Familie aber bestens aufgehoben wissen, mache die kurzzeitige Trennung erträglicher. Bei den Großeltern gefalle es ihrem Kind genauso gut wie bei seinen Eltern.

Getty Images Elena Miras und Mike Heiter am Frankfurter Flughafen

Instagram / elena_miras Elena Miras, Tochter Aylen und Mike Heiter, Dezember 2019

Instagram / elena_miras Elena Miras und ihre Tochter Aylen

