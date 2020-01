Endlich hat das lange Warten ein Ende! Am heutigen Mittwochabend lief die erste Folge von der neuen Staffel von Der Bachelor im Free-TV. In diesem Jahr hat Sebastian Preuss (29) zwischen 22 Single Ladys die Qual der Wahl: Ist unter den Damen seine ganz große Liebe mit dabei? Drei der Girls schickte der Sportler direkt in der ersten Nacht der Rosen wieder nach Hause. Doch wie hat sich Basti als neuer Bachelor überhaupt geschlagen?

Obwohl der 29-Jährige einst mit seiner Vergangenheit im Gefängnis Schlagzeilen gemacht hatte, war von einem Rüpel-Rosenkavalier keine Spur – ganz im Gegenteil! Mit seinem charmanten Lächeln und seiner humorvollen Art konnte er die Herzen der Frauen im Sturm erobern. Dabei erwies sich Basti auch als besonders aufmerksam und versuchte jeder Kandidatin schon am ersten Abend die Chance zu geben, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Das imponierte nicht nur die Mädels, sondern auch die Zuschauer sehr. "Der neue Bachelor ist ja ein richtiger Gentleman", schwärmte eine Userin auf Twitter.

Die Zuschauer vor dem heimischen Fernseher stellten auch schon erste Theorien auf, welche Frauen wohl keine großen Chancen haben, die zukünftige Partnerin des Münchners zu werden. "Fazit der ersten Sendung: Er mag keine roten Kleider. Das sollten wir für die kommenden Wochen im Hinterkopf behalten", merkte ein Twitter-Nutzer amüsiert an, dem aufgefallen war, dass alle Frauen mit roten Roben die Liebesvilla wieder verlassen mussten. Wie hat euch Sebastian in der ersten Folge gefallen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNOW Sebastian Preuss und Wioleta Psiuk bei "Der Bachelor"

TVNOW Sebastian Preuss, Bachelor 2020

TVNOW Bachelor-Kandidatinnen Isabelle und Laureen Pallmann

