Für diese Rosen-Ladys ist der Kampf um Sebastian Preuss' (29) Herz schon vorbei! Seit heute Abend werden bei RTL endlich wieder Schnittblumen verteilt. In Staffel zehn tritt der Kickboxer in die Fußstapfen von Andrej Mangold (32) und Co. und sucht unter der Sonne Mexikos nach seiner Traumfrau. Am heutigen Abend trafen die 22 Kandidatinnen in der Liebesvilla ein und versuchten, den Bachelor mit heißen Outfits und jeweils charmantem Lächeln von sich zu überzeugen. Doch drei der Girls schickt Basti direkt wieder auf die Heimreise.

Auf doppeltes Dating-Vergnügen hat der Sportler offenbar keine Lust: Für die Zwillinge Laureen und Isabelle Pallmann gibt es in der Nacht der Rosen keine Blumen. Schon nach dem ersten Kennenlernen zweifelt er an den ernsten Absichten der Twins: "Ich fand's ein bisschen schräg. Und ich weiß auch noch nicht, wie ich das zuordnen kann. Ich glaube, dass da eher so 'ne Spielerei dahintersteckt." Doch nicht nur das Misstrauen des TV-Kavaliers kostete die beiden den Einzug in die nächste Runde. Er befürchtete zudem auch einen möglichen Familienstreit.

Neben Laureen und ihrer Schwester musste auch Jessica Brauns ihre Koffer packen. Die Blondine konnte Sebastian nicht von sich überzeugen – er überreichte seine letzte Rose des Abends an Love Island-Sternchen Jessica Fiorini. "Ich hätte gerne noch die Chance gehabt, ihn kennenzulernen, aber ich nehm's so, wie es ist", kommentierte die Single-Dame ihren Rausschmiss.

TVNOW Bachelor-Kandidatinnen Isabelle und Laureen Pallmann

TVNOW Jessica Brauns, Bachelor-Kandidatin

TVNOW Jessica Fiorini und Jennifer Rath in der ersten Nacht der Rosen

