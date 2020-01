Eine schlimme Zeit für seine Mama! Seit heute Abend darf Sebastian Preuss (29) als Bachelor der Jubiläumsstaffel seine roten Rosen an seine auserwählten Single-Ladys verteilen. Doch so rosig sah die Zukunft des TV-Kavaliers nicht immer aus: In der Vergangenheit hatte er kriminelle Energie bewiesen und musste sogar eine Haftstrafe absitzen. Für seine Mutter war es damals natürlich nicht leicht, ihren Sohn hinter Gittern zu wissen. Die Münchnerin schilderte jetzt, wie hart die Besuche im Gefängnis für sie waren.

"Ich bekomme immer noch Gänsehaut. Ich bin zwar regelmäßig zu ihm gefahren, helfen konnte ich ihm aber nicht viel", erinnert sich Bastis Elternteil während der heutigen Folge des Dating-Formats an die Gefängnisbesuche zurück. Ihren Sohn im Kreise von Schwerverbrechern zu wissen, sei nicht leicht zu verkraften gewesen. "Dann wartet man da zwischen ganz schlimmen Leuten und du sitzt da als ganz normaler Mensch, sag ich jetzt mal, und musst dein Kind besuchen. Es war ganz grausam", fährt sie fort.

Aber nicht nur Sebastian bereitete der Blondine große Sorgen – auch seinen Bruder ereilte ein schreckliches Schicksal. "Mein Bruder ist vor sechs Jahren an einer Überdosis Fentanyl gestorben", offenbart der Schnittblumen-Verteiler in der Show. Er habe ihn damals nicht aus dem Drogensumpf retten können.

