Berlin - Tag & Nacht scheut keine Tabus! Schon mehrfach zog die erfolgreiche RTL2-Daily alle Register: Ob dramatische Unfälle oder sogar eine Männervergewaltigung – die Macher drücken sich nicht vor ernsten und oftmals besorgniserregenden Themen. Gelegentlich scheint die Story dann aber doch übers Ziel hinauszuschießen. Ex-Darstellerin Elene Lucia Ameur verriet Promiflash: Einige nervenaufreibende Aufnahmen werden hinterher gar nicht ausgestrahlt – zum Schutz der jungen Zuschauer!

Elene verkörperte rund ein Jahr lang Soap-Bösewicht Zoè. Besonders ihre letzten Auftritte waren eindrucksvoll: Nach einer geplatzten Hochzeit brannten bei Zoè alle Sicherungen durch – sie hielt ihren Ex-Verlobten Krätze (Marcel Maurice Neue, 30) und dessen Freund Schmidti (Alexander Freund) als Geiseln und drohte damit, deren Hausboot in Brand zu setzen. Am Ende wurde die Unruhestifterin zwangseingewiesen. "Es waren wirklich krasse Szenen dabei", erinnert sich Elene im Promiflash-Interview und beteuert: "Der Jugendschutz hat manche sogar rausgestrichen. Es sei einfach für diese Sendezeit zu krass, zu heftig gespielt gewesen – also zu realistisch und eventuell verstörend." Sauer ist die TikTokerin deswegen nicht: Die Kürzung habe sie als Kompliment für ihre schauspielerische Leistung betrachtet.

Und tatsächlich zücken die Verantwortlichen ab und zu den Rotstift. "Als Fernsehsender sind wir dem Jugendschutz verpflichtet", erklärt ein Sendersprecher gegenüber Promiflash. RTL2 nehme seine Sorgfaltspflicht sehr ernst. "Inhalte unserer Formate werden vor dem Hintergrund der gesetzlich vorgeschriebenen Richtlinien geprüft und entsprechend angepasst", heißt es im weiteren Verlauf des Statements.

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Elene Lucia Ameur, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Elene Lucia Ameur, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

Anzeige

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Die "Berlin - Tag & Nacht"-Besetzung 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de