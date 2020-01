Elene Lucia Ameur wird die Zeit bei Berlin - Tag & Nacht wohl nie vergessen! Rund ein Jahr verkörperte die Laienschauspielerin die intrigante Zoe. Für ihren Part als krankhaft rachsüchtige Mutter einer Tochter musste Elene über sich selbst hinauswachsen. Ständig sorgte Zoe für Chaos, hatte Spaß an hinterlistigen Machtspielen und wurde letztlich nach einer Geiselnahme in eine Psychiatrie eingewiesen. Eine solch polarisierende Rolle zu spielen? Für Elene eine echte Herausforderung – mit der sie nach Drehschluss noch lange zu kämpfen gehabt habe.

"Bei der Umsetzung der Rolle der Zoe bin ich sehr krass an meine Grenzen gegangen", erinnert sich die Synchronsprecherin auf Nachfrage von Promiflash. "Wenn man einen psychisch angeknacksten Bösewicht spielt, dann muss man mit der Rolle quasi eins werden. Das war für mich eine heftige Erfahrung." Selbst nach Feierabend habe Elene nicht einfach so abschalten können: "Teilweise war ich wie gefangen in Zoe. Es ging auch alles sehr schnell. Es gab nicht viel Zeit, sich vorzubereiten."

Elene bekam jedoch professionelle Hilfe, um mit ihrer Figur klarzukommen: "Ich hatte seelische und psychische Unterstützung, die mir auch sehr geholfen hat", erzählt die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte.

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Die "Berlin - Tag & Nacht"-Besetzung 2019

Instagram / elene.ameur Elene Lucia Ameur im Juli 2019

RTL2 / Berlin - Tag & Nacht Elene Lucia Ameur, ehemalige "Berlin - Tag & Nacht"-Darstellerin

