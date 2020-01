Ob Kylie Jenner (22) mit dieser noblen Geste die Fanherzen zurückgewonnen hat? Die Influencerin hat ihre Follower ganz schön verärgert. Erst drückte sie in ihrer Story ihr Mitgefühl für die Millionen verstorbenen Tiere aus, die den verheerenden Buschfeuern in Australien zum Opfer gefallen sind. Nur kurz darauf zeigte sie sich im Netz mit roséfarbenen Echtpelzschuhen an den Füßen. Viele User waren über diese augenscheinliche Doppelmoral empört. Diesen Fauxpas scheint die 22-Jährige wiedergutmachen zu wollen: Sie setzt sich jetzt für die Krisenhilfe in Australien ein!

Eine Quelle hat unter anderem Daily Mail verraten, dass die Brünette eine Million Dollar für die Brandbekämpfung und an Hilfsorganisationen in Australien gespendet haben soll. Trotz ihres unangebrachten Beitrags in Nerzpantoffeln soll sich die Beauty aufrichtig um das Wohl der Tiere auf dem Kontinent sorgen, so ein weiterer Insider zu People: "Der Post war völlig unbeabsichtigt. Kylie steht hinter ihrem Wunsch, einen Beitrag zur Bekämpfung der Brände zu leisten."

Auch zahlreiche weitere Promis haben bereits für das Krisenland gespendet. Chris Hemsworth (36) und seine Familie überwiesen ebenfalls eine Million Dollar. Unter anderem haben Kylie Minogue (51), Nicole Kidman (52) und auch Pink (40) jeweils 500.000 Dollar beigesteuert. Die australische Komikerin Celeste Barber hat es dank eines Netz-Aufrufes sogar geschafft, unglaubliche 45 Millionen Dollar zu sammeln!

