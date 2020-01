Na, wer hat denn da keine Lust auf Paparazzi? Eigentlich liebt Kim Kardashian (39) den großen und glamourösen Auftritt: Nur zu gerne zwängt sie sich in hautenge, körperbetonte Kleidchen, zeigt Ausschnitt, lässt sich die Haare stylen und aufwendige Make-ups verpassen. Obwohl sich die Unternehmerin ab und zu auch mal ganz lässig gibt und sich ungeschminkt präsentiert. Doch bei ihrem aktuellen Relax-Spaziergang hatte sie wohl so gar keine Lust, abgelichtet zu werden!

Am Montag wurde die Brünette beim Verlassen des Büros ihres Mannes Kanye West (42) in Los Angeles fotografiert. Die schöne Influencerin schlenderte lässig aus dem Gebäude-Komplex, sie trug dabei weite graue Jogginghosen und einen gleichfarbigen Hoodie. Auf Make-up hatte die 39-Jährige komplett verzichtet. Obwohl die Vierfach-Mama total frisch aussah, wollte sie sich scheinbar vor den Fotografen verstecken: Sie hielt sich nämlich einen riesigen schwarzen Ordner vors Gesicht, bis sie in ihrem Auto verschwunden ist.

Im Grunde genommen unnötig – denn Kim hat erst vor einer Woche ein ähnliches Bild im gleichen Style selbst auf Instagram gepostet. Auf den Schnappschüssen trank sie einen Kaffee und versah den Post mit der Unterschrift: "Einfach".

Backgrid; ActionPress Kim Kardashian, TV-Ikone

Anzeige

Backgrid; ActionPress Kim Kardashian im Januar in Los Angeles

Anzeige

Backgrid; ActionPress Kim Kardashian im Jogger

Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass Kim mal nicht fotografiert werden will? Klar, total! Nein, sie ist schließlich ein Star! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de