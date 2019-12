Kim Kardashian (39) liebt es, sich durch ausgefallene Fashion auszudrücken. Ob mit glamourösen und hautengen Kleidern, die ihre sexy Kurven bestens in Szene setzten, oder mit lässigen Street-Looks mit Oversize-Hoddie und Sneakern – die Brünette zeigt sich meist total stilsicher. Doch ihre Outfits kommen nicht immer so gut an – aktuell polarisiert die Unternehmerin wieder mit einer ganz besonderen Kombination.

Am Dienstag fand die Weihnachtsfeier ihrer Kosmetikmarke KKW Beauty in Malibu statt. Und zu diesem besondern Event kleidete sich die Frau von Kanye West (42) Ton in Ton. Ihre weiblichen Rundungen hüllte die 39-Jährige in ein enges, dunkelblaues Lederkleid, das gerade so den Hintern der Vierfach-Mama bedeckte. Blickfang war aber nicht das Dress, sondern wohl die Accessoires, mit denen sie ihren Look aufpeppte. Denn sie kombinierte zum Kleid eine helle, schimmernde Strumpfhose und glänzende Lack-Stiefel – beide ebenfalls in Blau.

Kims Mama Kris Jenner (64) hatte sich auch auf nur eine Farbe fokussiert. Sie erschien in einem bodenlangen, fuchsiafarbenen Kimono mit Blumenprint zu der Party. Wie gefällt euch Kims Outfit? Stimmt in der Umfrage ab!

jul-rol/X17online.com; ActionPress Kim Kardashian, Influencerin

Backgrid; ActionPress Kim Kardashian, Influencerin

Juliano-roll/X17online.com / ActionPress Kris Jenner in Malibu im Dezember 2019

