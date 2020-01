Maren Wolf (27) muss sich aktuell mit diversen Schwangerschaftsleiden herumplagen. Die YouTuberin und ihr Partner Tobi sind gerade eigentlich außer sich vor Glück: Lange haben sie sich Nachwuchs gewünscht, jetzt ist die 27-Jährige endlich schwanger. Im ersten Trimester hat Maren allerdings mit schlimmer Übelkeit und Müdigkeit zu kämpfen. Im neusten Update teilt die Web-Bekanntheit ihrer Community mit: Auch Ohnmachtsanfälle gehören zu ihren Beschwerden!

"Mir wird immer nach dem Duschen oder Baden, egal ob warm oder kalt, schwindelig. Jedes Mal wenn ich dann aufstehe, sackt mein kompletter Kreislauf total ein und ich kippe um. Ich liege dann zwar immer, weil ich immer weiß, 'Ja, jetzt kippe ich gleich'. Ist aber noch nichts passiert und soll auch nichts passieren", erklärt die Blondine ihren Fans in ihrem neusten YouTube-Video. Nach einem Check-up beim Arzt hat Maren jetzt hoffentlich eine Lösung für ihr Problem gefunden. "Mein Blut sackt in die Beine. Das ist nicht unbedingt eine normale Sache in der Schwangerschaft, aber schon eine Sache, die oft vorkommt. Deswegen darf Maren Stützstrümpfe tragen", erzählt sie weiter.

Doch auch die Kompressionsstrümpfe können Maren nicht die gute Laune verderben. Trotz einiger Einschränkungen während der ersten Schwangerschaftsmonate verliert Maren nämlich nie ihr Lachen. Und bald dürfte zumindest die Übelkeit besser werden, denn ab dem zweiten Trimester sind viele Betroffene wieder beschwerdefrei.

