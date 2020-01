Bei Yasin ist aktuell ziemlich viel los! Im vergangenen Herbst machte sich der Lockenkopf bei Love Island auf die Suche nach der großen Liebe – und fand sie in Samira. Seitdem hat sich vieles in Yasins Leben getan. Er machte sich nicht nur als Influencer einen Namen, sondern möchte auch als Sänger durchstarten. Doch wie genau hat sich Yasins Leben seit seiner Kuppelshow-Teilnahme verändert?

Im Interview mit Promiflash plauderte der Wahl-Hamburger aus dem Nähkästchen und gab preis, dass er gerade nach der Rückkehr von der Liebesinsel häufig auf der Straße erkannt und angesprochen werde. Dies habe sich bis heute nicht geändert. "Auch in Ruhe mal durch die Stadt laufen klappt noch nicht so ganz", verriet er weiter. Sein Bekanntheitsgrad mache ihm aber nichts aus. So schwärmte das TV-Gesicht: "Ich persönlich finde das sehr schön."

Während Yasin seinen neu erlangten Promistatus genießt, gibt er sich beruflich aber trotzdem bescheiden. Von einem möglichen Job als Vollzeit-Influencer sieht er ab. "Ich arbeite im Familienbetrieb", erwähnte der Womanizer im Promiflash-Interview. Trotzdem wolle er auch weiterhin auf Instagram aktiv bleiben. Hättet ihr erwartet, dass der TV-Star noch einem Normalo-Job nachgeht? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / yasin__ca "Love Island"-Yasin

Anzeige

Instagram / yasin__ca Ex-"Love Island"-Teilnehmer Yasin

Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de