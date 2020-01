Ira Meindl ist überglückliche Mutter einer Tochter! Die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin ist nicht nur Model, sondern mittlerweile auch eine beliebte Mami-Bloggerin. Seit einigen Wochen hat sie sogar einen eigenen Podcast, in dem sie über ihre zwei Jahre alte Tochter Emilia und ihre aktuelle, zweite Schwangerschaft plaudert. Nun veröffentlichte die Laufsteg-Schönheit neue Fotos ihrer Erstgeborenen – und beweist damit: Die kleine Maus wird ihrer Mami immer ähnlicher!

Über diese Schnappschüsse werden sich Iras Fans sicher gefreut haben! Die Düsseldorferin teilte in ihrer Instagram-Story nun zwei neue Fotos ihres Sprosses. Auf den Aufnahmen verzaubert Emilia nicht nur mit ihren wilden Locken, sondern auch mit ihrer Größe: Sie ist in den vergangenen Wochen mächtig in die Höhe geschossen. Ein Mama-Tochter-Selfie zeigt zudem, dass die Kleine die gleichen grünen Augen wie Ira hat! "Ach, ich liebe sie einfach", kommentierte die Influencerin das Bild.

Bereits in wenigen Wochen soll sich Emilias Geschwisterchen auf den Weg machen – Ira und ihr Mann erwarten einen Jungen. Ob er in Sachen Haarwuchs nach seiner großen Schwester kommen wird? Emilia hatte im Sommer 2017 das Licht der Welt mit einer stolzen Haarpracht erblickt.

Instagram / irameindl Ira Meindls Tochter

Instagram / irameindl Ira Meindl, Model

Instagram / irameindl Ira Meindl und Tochter Emilia

