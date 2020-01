Elena Miras (27) stellt sich ihren Ängsten! In wenigen Stunden beginnt für die Influencerin das Abenteuer bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Zuletzt hatte sie an dem Reality-TV-Format Das Sommerhaus der Stars teilgenommen und musste dafür von den Zuschauern reichlich Kritik für ihre direkte und offene Art einstecken. Warum setzt sich die 27-Jährige nach diesem Erlebnis jetzt noch einmal einer TV-Show aus? Dies verriet sie nun im Interview mit Promiflash.

In dem Gespräch offenbarte Elena: "Ich habe mir das lange überlegt, ob ich da mitmache oder nicht. Der Grund war aber hauptsächlich wegen Aylen." Zwar sei sie sich eigentlich sicher gewesen, dass sie an derartigen Reality-TV-Formaten nicht mehr teilnehmen wolle – doch wegen der Live-Übertragung habe sie das "Dschungelcamp" schließlich überzeugt. "Mike und ich haben das auch zusammen entschieden und ich habe gesagt: 'Komm, ich mache es jetzt doch und nehme diese Herausforderung an'", erklärte Elena. Es sei ihr wichtig gewesen, sich in der Show ihren Ängsten zu stellen.

Elena war aber auch bewusst, dass ihre "Dschungelcamp"-Teilnahme in der Öffentlichkeit heiß diskutiert werden würde: "Ich weiß, dass ich mit viel Hate rechnen muss. Aber ich weiß jetzt auch, wie viele hinter mir stehen und deswegen ist es völlig okay." Nach dem "Sommerhaus der Stars" sei sie abgehärtet. "Es kann kommen, was will, mich bekommt keiner klein", so das TV-Gesicht.

Instagram / elena_miras Elena Miras mit ihrer Tochter Aylen

Getty Images Elena Miras und Mike Heiter am Frankfurter Flughafen

Instagram / elena_miras Dschungelcamp-Kandidatin Elena Miras

