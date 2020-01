Raúl Richter (32) hätte dem Dschungelcamp beinahe eine Absage erteilt! Am kommenden Freitag ziehen zwölf deutsche Promis in den australischen Busch, um sich bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zu beweisen. In Ekelprüfungen kämpfen die TV-Stars um den Titel der Dschungelkönigin oder des Dschungelkönigs. Auch GZSZ-Alumni Raúl will sich in der Wildnis beweisen – doch dazu wäre es fast nicht gekommen!

Promiflash traf den Schauspieler kurz vor seinem Abflug nach Australien am Flughafen in Frankfurt. Dort offenbarte der Berliner, er habe schon früher Angebote für das Format bekommen, jedoch mehrfach abgelehnt: "Ich war früher immer so eingestellt, dass ich es nicht machen würde. Als jetzt die Anfrage kam, habe ich erst mal Nein gesagt. Dann blieben die (RTL, Anm. d. Red.) aber hartnäckig, dann habe ich mich mit denen getroffen und mir das angehört." Anschließend habe er auch seine Freunde und Familie zurate gezogen – die ebenfalls unsicher gewesen seien: "Es gab unterschiedliche Meinungen. Es haben nicht alle gesagt: 'Ja, mach es.' Es waren viele dabei, die gesagt haben: 'Überleg es dir'. Aber ich hab mein Resümee gezogen und gehe rein!", erklärte Raúl im Promiflash-Interview.

Auch seine Partnerin Vanessa Schmitt habe ihm geholfen, sich zu entscheiden: "Wir haben Pro und Contra aufgeschrieben und Pro hat in diesem Jahr überwogen. Also habe ich gesagt, warum nicht?" Inzwischen ist der 32-Jährige bereits in Down Under gelandet – und wartet nun auf den Start des Abenteuers.

Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" bei TVNow.

Instagram / raulrichter Raúl Richter in Barcelona

Anzeige

TVNOW / Arya Shirazi Raúl Richter, Dschungelcamp-Kandidat 2020

Anzeige

Promiflash Raúl Richter und Vanessa Schmitt am Flughafen Frankfurt, Janaur 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de