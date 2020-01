Wird Elon Musk (48) etwa wieder Papa? Der milliardenschwere Unternehmer war bereits dreimal verheiratet und hat insgesamt sechs Kinder – allesamt Söhne. Seit Frühjahr 2018 schwebt der Gründer von Paypal und Tesla nun mit der kanadischen Sängerin Grimes auf Wolke sieben. Jetzt deuten Anzeichen darauf hin, dass sie ihre Beziehung auf die nächste Stufe heben wollen. Offenbar erwartet das Liebespaar seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs!

Darauf deutet zumindest ein neues Instagram-Bild der Musikerin hin. Auf der professionellen Aufnahme posiert die 31-Jährige nackt und gibt damit den Blick frei auf ihren leicht gewölbten Bauch. In ihrer Bauchgegend wurde zusätzlich via Photoshop ein Baby hinein bearbeitet. Claire Boucher, wie Grimes bürgerlich heißt, ließ das Bild völlig unkommentiert und gab damit den Weg frei für wilde Fan-Spekulationen.

Während einige User sich fragten, was es mit dem Fantasy-Bild auf sich hat, waren andere Follower sich bereits sicher, dass Grimes ihr erstes Kind erwartet. Unter einem Kommentar ließ der Rotschopf sich dann doch tatsächlich zu einer Aussage hinreißen und antwortete mit: "Geschwängert zu werden, ist ein sehr verwilderter und kriegsähnlicher Zustand." Aber was meint ihr: Ist sie wirklich in anderen Umständen? Stimmt ab!

Getty Images Elon Musk, 2019

Getty Images Elon Musk und Grimes, 2018

Getty Images Collage: Grimes, Sängerin

