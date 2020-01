Das könnte die Filmemacher teuer zu stehen kommen! Jennifer Lopez (50) feiert mit ihrem neuen Streifen "Hustlers" gerade riesige Erfolge. In dem Kinofilm spielt sie eine Stripperin, die ihre Kunden betäubt, um sie anschließend auszurauben. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit, als Vorlage diente das Leben von Samantha Barbash. Diese wurde dafür aber offenbar nie ausbezahlt und verklagt die Produktionsfirma deshalb nun auf 40 Millionen Dollar Schadensersatz!

Samantha hatte schon vor der "Hustlers"-Premiere angekündigt, vor Gericht ziehen zu wollen. Wie das Portal Bossip berichtet, setzte sie diesen Plan jetzt in die Tat um. Demnach verlangt sie umgerechnet etwa 35 Millionen Euro Schadensersatz von der Film-Firma STX. Sollte sie vor Gericht Recht bekommen, könnte es STX verboten werden, den Film weiter zu vertreiben. Obwohl J.Los Figur in dem Stripper-Streifen einen anderen Namen trägt, wirft die New Yorkerin den Machern vor, ihren Namen und ihre Lebensgeschichte für Promo-Zwecke benutzt zu haben.

In einem Statement verteidigte ein Sprecher von STX den Film vor einigen Wochen mit den Worten: "Wir werden weiterhin für unser Recht kämpfen, faktenbasierte Geschichten auf der Grundlage von öffentlichen Aufzeichnungen zu erzählen." "Hustlers" spielte weltweit schon mehr als 140 Millionen Euro ein.

Landmark Media Press and Picture/ActionPress Jennifer Lopez in "Hustlers"

Getty Images Jennifer Lopez bei den Golden Globes 2020

Getty Images Jennifer Lopez bei der Palm Springs International Film Festival Film Awards Gala

