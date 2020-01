The Voice Kids geht bald in die nächste Runde! Im April 2019 hatten sich die Schwestern Josi und Mimi gegen ihre Konkurrenz durchgesetzt und gewannen den Junior-Wettbewerb. Team The Bosshoss stieß damit "Chöre"-Interpret und Titelverteidiger Mark Forster (35) vom Thron. In der achten Staffel sollen bald neue Nachwuchssänger gefunden werden: Der Starttermin von "The Voice Kids" 2020 ist bereits bekannt.

Wie Sat.1 nun verkündet hat, sollen die Folgen im kommenden Monat ausgestrahlt werden. Ab dem 23. Februar ist die Castingshow zurück und die Goldkehlchen buhlen um den Einzug in die Teams der Coaches. Neben Lena Meyer-Landrut (28), die schon in der Vorjahres-Staffel auf dem roten Drehsessel saß und den Rückkehrern Sasha (48) und Max Giesinger (31) feiern Florian Sump (38) und Lukas Nimscheck aus der Band Deine Freunde ihr Show-Debüt auf dem Doppelstuhl.

Während Thore Schölermann (35) und Melissa Khalaj (30) weiterhin durchs Programm führen werden, gibt es backstage eine kleine Veränderung. Mimi und Josi werden höchstpersönlich hinter den Kulissen als Moderatorinnen unterwegs sein und ihren Gesangskollegen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

Getty Images Die Band The BossHoss

Getty Images Sänger Mark Forster

SAT.1/André Kowalski Mimi und Josi auf der "The Voice Kids"-Bühne

