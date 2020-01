Herzogin Kate (38) überrascht ihre Fans mit einem neuen Strahle-Bild! Die Frau von Prinz William (37) hat am 9. Januar allen Grund zur Freude: Sie feiert an diesem Donnerstag ihren 38. Geburtstag. Aus diesem Anlass hat die Brünette Familie und Freunde zu sich auf ihren Landsitz Anmer Hall in Norfolk eingeladen – die ersten Feierlichkeiten hat die dreifache Mutter bereits vor einigen Tagen eingeläutet. Aber nicht nur aus dem Königshaus und dem nahen Umfeld trudeln Glückwünsche für Kate ein. Die Herzogin erhielt auch zahlreiche Zuschriften von ihren Supportern. Und dafür bedankte sie sich jetzt mit einem tollen Netz-Foto!

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account kensingtonroyal veröffentlichte die Britin ein neues Selbst-Porträt: Darauf sitzt die Beauty sehr leger auf einem Holzzaun. Anstatt in einer aufwändigen modischen Robe, zeigt sich Kate sportlich schlicht und zurückhaltend – und trägt eine einfache Jeans mit einem grauen Pullover. Der absolute Hingucker auf dem Foto ist aber das breite Grinsen der Royal-Schönheit. "Vielen Dank an euch alle für die lieben Nachrichten zum Geburtstag", lauten die Zeilen unter dem Post.

Kates Aufzug und der Hintergrund des Fotos wird einigen Royal-Fans vielleicht bekannt vorkommen: Die Aufnahme entstand sehr wahrscheinlich zeitgleich während eines Fotoshooting mit Kates kleiner Familie. Auf dem Schnappschuss, den die Kensingtons als Weihnachtskarte 2018 versendet haben, sieht man die Herzogin im selben Aufzug neben William und ihren Kindern Louis (1), Charlotte (4) und George (6) auf einem Baumstamm sitzen.

