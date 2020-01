Großer Andrang in Sandringham! Erst zu Weihnachten hatten sich die britischen Royals zum traditionellen Gottesdienst am ersten Feiertag in der St. Mary Magdalene Church versammelt. Jetzt, zwei Wochen später, trafen sich Herzogin Kate (37), Prinz William (37) und Co. erneut zum Kirchgang. Mit dabei waren dieses Mal auch viele Freunde des königlichen Paares – der Grund: Kate hat ihren Geburtstag ein wenig vorgefeiert.

Die dreifache Mutter wird am kommenden Donnerstag 38 Jahre alt. Schon am vergangenen Wochenende hatte Kate all ihre Lieben um sich geschart – und zwar in ihrem Landwohnsitz Anmer Hall in Norfolk. Mit dabei waren laut Hello Magazine unter anderem ihre Eltern Michael (70) und Carole Middleton (64), Prinzessin Charlottes (4) Patenonkel Thomas van Straubenzee und dessen Verlobte Lucy Lanigan-O'Keeffe und Prinz Louis (1)' Patentante Lady Laura Meade in Begleitung ihres Mannes James.

Kate und Williams Gäste sollen das Wochenende mit traditionell britischen, ländlichen Freizeitaktivitäten verbracht haben. Am Sonntag besuchten sie dann gemeinsam den Gottesdienst, bei dem sie auch auf Queen Elizabeth II. (93) trafen. Danach ging es für alle zurück nach London. Wie Kate ihren tatsächlichen Geburtstag am Donnerstag feiern wird, ist bisher nicht bekannt.

