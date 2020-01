Was kugelrunde Babybauch-Updates angeht, müssen sich die Fans von Maren Wolf (27) wohl noch etwas gedulden. Doch lässt sich zumindest schon eine kleine Wölbung erkennen? Auf den Schnappschüssen, die die YouTuberin bislang im Netz geteilt hat, ist noch nicht wirklich viel zu sehen. Ihren Abonnenten verrät die Schwangere jetzt allerdings, tatsächlich schon Veränderungen an ihrem Körper festgestellt zu haben.

Da stellt sich die Frage: Wächst Marens Bauch, weil sich ihr "Krümelchen" entwickelt oder lassen eventuell noch die Feiertage grüßen? Das weiß sie selbst nicht so genau. In einem aktuellen Video auf ihrem YouTube-Kanal plaudert die werdende Mama aus, dass ihre Gebärmutter mittlerweile so groß sei wie eine Grapefruit und ihr ungeborenes Baby ungefähr die Größe einer Weintraube habe. "Es kann noch nicht sein, dass ich wirklich Bauch habe. Ich glaube, das kommt erst so in der zwölften oder 13. Woche", bringt sie ihre Fans auf den neuesten Stand: "Klar, kann es sein, dass es vielleicht auch bisschen Bauch vom Baby ist, aber ich gehe jetzt mal eher davon aus, dass es vom Essen kommt."

Aktuell ist die 27-Jährige in der neunten Schwangerschaftswoche und achtet bereits sorgfältig auf ihre Ernährung. "Ich versuche, die Nährstoffe reinzuholen, die das Baby braucht. Die bekommt es halt über mich, deshalb muss ich gucken, dass ich meine Vitamine und alles esse... Und das tue ich auch fleißig", berichtet Maren.

Instagram / marenwolf Maren Wolf, YouTube-Star

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf in Finnland

Instagram / marenwolf Maren Wolf, Netz-Star

