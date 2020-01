Seit gestern Abend ist es Gewissheit für alle Fans der britischen Königsfamilie: Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) machen Schluss mit ihren royalen Pflichten! Im Netz teilten die Sussexes mit, sich fortan mehr zurückzuziehen – und mehr Zeit in Meghans Heimat Nordamerika zu verbringen. Mit dieser folgenschweren Entscheidung, von der Funktion als Repräsentanten der Queen (93) Abstand zu nehmen, gehen nun einige Fragen einher. Eine davon lautet: Wird die Verbindung zu den Royals damit komplett abbrechen?

Wurde das Königshaus vorab über die Entscheidung informiert?

Laut dpa-Informationen hatten der einstige Party-Prinz und die Ex-Suits-Darstellerin wohl nicht alle Mitglieder des Königshauses über ihre Pläne unterrichtet. Das soll zu großer Verärgerung bei einigen Royals geführt haben. Selbst Queen Elizabeth II. und Prinz Charles (71) hätten keine Ahnung gehabt, berichtet The Telegraph.

Haben Harry und Meghan als Mitglieder des Königshauses von öffentlichen Geldern und Steuervorteilen profitiert?

Fünf Prozent der Mittel wurde ihnen durch den sogenannten "Sovereign Grant" bereitgestellt. Der gilt als jährlicher Finanzierungsmechanismus der Monarchie und stützt deren Arbeit einschließlich der Ausgaben für die Erhaltung der offiziellen Residenzen. Steuervergünstigungen für private Anliegen soll das Paar jedoch nicht erhalten haben, schreibt People.

Werden Harry und Meghan durch ihre finanzielle Unabhängigkeit mit der Monarchie brechen?

Wie aus ihrem Statement auf Instagram hervorgeht, sind der Rotschopf und die 38-Jährige auch weiterhin darauf bedacht, im Sinne der Queen und des Commonwealth zu handeln. Dennoch streben sie die finanzielle Unabhängigkeit an.

Wird die dreiköpfige Familie auch weiterhin auf Frogmore Cottage in Windsor wohnen?

Die Residenz ist offiziell im Besitz der Queen. Mit ihrer Erlaubnis könnten Harry, Meghan und Baby Archie weiterhin dort wohnen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass das Trio zukünftig vermutlich mehr Zeit in den USA verbringen wird, wäre es doch praktisch, das Zuhause in England zu behalten, um spontane Besuche zu ermöglichen – immerhin haben die Drei dort Harrys Familie und auch zahlreiche Freunde in der Nähe.

Ist der Entschluss zum Rückzug möglicherweise eher auf Meghans Wunsch hin geschehen?

Behauptet werden könnte, dass Harry schon immer eher sein eigenes Ding gemacht hat, während sein älterer Bruder Prinz William (37) seinen Pflichten als Thronfolger brav nachkam. Vor allem in seinen späten Teenager-Jahren jagte eine Schlagzeile um Harrys Eskapaden die nächste. Vom Skandal-Prinz entwickelte er sich schließlich zum Royal-Liebling. Mit Meghan an seiner Seite wurde er zum Familienmensch und scheint in dieser Rolle voll und ganz aufzugehen.

