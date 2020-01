Seit wenigen Stunden ist bekannt, dass Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) sich von ihren königlichen Pflichten zurückziehen und in Zukunft teilweise in Nordamerika leben wollen. Vor allem für die Herzogin dürfte das eine große Erleichterung sein. Immerhin verriet sie bereits vor Monaten, wie schwer ihr das adlige Leben fällt. Strahlten sie und Harry deshalb wenige Stunden vor der Ankündigung so sehr?

Kurz vor ihrer Rücktritt-Verkündung besuchten die ehemalige Schauspielerin und der royale Rotschopf die kanadische Botschaft in London, um sich für die Gastfreundschaft während ihres kürzlichen Urlaubs zu bedanken. Dabei wirkten beide total entspannt und gelöst. Vor allem Meghan kam aus dem Lächeln gar nicht mehr raus. Vielleicht hat das ja etwas damit zu tun, dass Meghan der öffentliche Druck als Royal ziemlich zugesetzt hatte, wie sie selbst in einem Interview verriet. Durch den Rückzug aus dem Königshaus dürfte das aber erst mal der Vergangenheit angehören.

Die 38-Jährige strahlte bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt im Jahr 2020 sogar derart, dass in der Presse über eine erneute Schwangerschaft spekuliert wurde. So glücklich habe die ehemalige Suits-Darstellerin das letzte Mal ausgesehen, als sie mit Baby Archie schwanger war.

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry beim Besuch der kanadischen Botschaft in London, Januar 2020

MEGA Herzogin Meghan in der kanadischen Botschaft in London

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in London

