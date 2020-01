Ist Herzogin Meghan (38) etwa wieder in freudiger Erwartung? Erst im Mai vergangenen Jahres hatte die schöne Frau von Prinz Harry (35) ihren ersten Sohn Archie Harrison zur Welt gebracht. Seitdem verzaubert der kleine Rotschopf die Fans des royalen Paares. Doch dürfen sich die Liebhaber der britischen Königsfamilie schon bald über weiteren Nachwuchs freuen? Experten sind sich jetzt sicher: Meghans Strahlen deutet auf eine Schwangerschaft hin!

Am Dienstag absolvierten die ehemalige Suits-Darstellerin und ihr Gatte bei einem Besuch der kanadischen Botschaft in London ihren ersten offiziellen Auftritt des Jahres. Meghan zeigte sich bei diesem Anlass mit einem glücklichen Lächeln auf den Lippen. Doch war dieses Grinsen ein Hinweis auf erneute Baby-Freuden? Die Moderatoren Samantha Armytage (43) und David Koch der australischen Frühstücksfernsehen-Show Sunrise waren sich da sicher: "Sie strahlt! Ich denke, sie hat wieder dieses besondere Strahlen!", erklärte David. Der Gesichtsausdruck der 38-Jährigen gleiche dem Lächeln, das die Herzogin im Oktober 2018 in Australien gezeigt hatte – kurz bevor sie ihre erste Schwangerschaft verkündet hatte.

Doch auch Meghans Körperhaltung sorgte bei den Talk-Hosts für Spekulationen: Denn die gebürtige Amerikanerin hielt ihren Mantel bei dem Termin über ihren Arm gelegt vor ihre Körpermitte – laut Samantha und David ein eindeutiges Indiz dafür, dass die Brünette einen Babybauch verstecken wolle.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im Januar 2020 in London

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry am Flughafen von Sydney

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in London, 2020

