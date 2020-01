Die Wollnys, samt Oberhaupt Silvia (54), teilen in ihrem gleichnamigen TV-Format ihren chaotischen Familienalltag mit allem, was dazu gehört. Auch in der neuesten Folge ging es mal wieder drunter und drüber: Es sollte der Garten neu gebaut werden, nur gab es dabei mächtig Gezanke unter den einzelnen Familienmitgliedern. Am Ende reichte es der 54-Jährigen und sie sprach ein ernstes Machtwort!

Als es schlussendlich doch noch eine Grillparty auf der fertigen Grünfläche gab, nutzte Mama und Oma Silvia die Gunst der Stunde: "Es ist wunderschön geworden, Leute, aber das hätte nicht mit solchen Stolperwegen sein müssen, echt nicht", erklärte sie ihren Kindern. Sie würde sich wünschen, dass die Wollnys in Zukunft öfter zusammen Spaß haben und nicht alle sofort beleidigt und zickig wären. "Wir brauchen in der Familie 100-prozentiges Verlassen und Vertrauen", stellte sie klar – und da stimmten ihr auch alle zu.

Als i-Tüpfelchen des Abends sprang die Blondine mit ihren Klamotten noch in den hauseigenen Pool und bekam sich vor Lachen gar nicht mehr ein. "Ich hoffe, dass es für die Zukunft so bleibt und wir noch viele gemeinsame Stunden hier im Garten verbringen können." Am Ende des Tages sei sie sehr stolz darauf, was ihre Kinder auf die Beine gestellt haben.

