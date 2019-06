Diesen Termin sollten sich Wollny-Fans schon jetzt dick im Terminkalender markieren! In nicht nicht mal einem Monat wird ein ganz besonderes Special über die beliebte TV-Großfamilie rund um Oberhaupt Silvia Wollny (54) ausgestrahlt. Doch was wird genau zu sehen sein? Mit dieser Info will RTLII noch nicht herausrücken. Fest steht jedenfalls: Genug Stoff für eine Sondersendung dürften die vergangenen Monate allemal hergeben.

Dreht sich bei "Die Wollnys - Spezial" wohl alles um die anstehende Hochzeit von Sarafina (24) und Peter (26)? Das Paar ist seit Jahren verlobt, doch den finalen Schritt vor den Altar hat es bisher noch nicht gewagt. Möglicherweise wird aber auch die Geburt des neuesten Wollny-Mitglieds zum Thema: Silvias Tochter Calantha (18) brachte am 21. Dezember immerhin ihr Töchterchen Cathaleya zur Welt. Oder ist es die Schwangerschaft von Sylvana (27), die mit ihrem Liebsten Flo zum zweiten Mal Nachwuchs erwartet?

Vielleicht ist die Folge allerdings auch geprägt von einem eher unschönen Kapitel der vergangenen Monate: Kurz vor Weihnachten kämpfte Silvias Schatz Harald mit den Folgen eines schweren Herzinfarktes, musste mehrfach operiert werden. So oder so dürfte das "Die Wollnys - Spezial" am 17. Juli um 20:15 Uhr auf RTLII sehr emotional werden.

